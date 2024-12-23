Серкова Агафья Яковлева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Серкова Агафья Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 161
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Серкова Якова Степанова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Куда убыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество за крестьянина Ивана Захарова
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 764об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 13
01 | Серков Яков Степанов: 45 / 58 | крестьянин - глава
02 | Серкова Устинья Яковлева: 51 / 64 | крестьянская вдова - сноха Серкова Якова Степанова [1]
03 | Серкова Марина Иванова: 31 / 44 | крестьянка - жена Серкова Якова Степанова [1]
04 | Серков Сергей Яковлев: 19 / 32 | крестьянин - сын Серкова Якова Степанова [1]
05 | Серкова Авдотья Дмитриева: 25 / - | крестьянка - жена Серкова Сергея Яковлева [4]
06 | Серков Спиридон Яковлев: 2 / - | крестьянин - сын Серкова Якова Степанова [1]
07 | Серкова Авдотья Яковлева: 21 / - | крестьянка - дочь Серкова Якова Степанова [1]
08 | Серкова Агафья Яковлева: 14 / - | крестьянка - дочь Серкова Якова Степанова [1]
09 | Серкова Аграфена Яковлева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Серкова Якова Степанова [1]
10 | Серкова Авдотья Сергеева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Серкова Сергея Яковлева [4]
11 | Серков Егор Сергеев: - / 2 | крестьянин - сын Серкова Сергея Яковлева [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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