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Серкова Устинья Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Серкова Устинья Яковлева
Пол
жен
Номер записи
155
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сноха Серкова Якова Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
51
Возраст по текущей РС
64
Год рождения вычисленный
1731
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 764
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 13
01 | Серков Яков Степанов: 45 / 58 | крестьянин - глава
02 | Серкова Устинья Яковлева: 51 / 64 | крестьянская вдова - сноха Серкова Якова Степанова [1]
03 | Серкова Марина Иванова: 31 / 44 | крестьянка - жена Серкова Якова Степанова [1]
04 | Серков Сергей Яковлев: 19 / 32 | крестьянин - сын Серкова Якова Степанова [1]
05 | Серкова Авдотья Дмитриева: 25 / - | крестьянка - жена Серкова Сергея Яковлева [4]
06 | Серков Спиридон Яковлев: 2 / - | крестьянин - сын Серкова Якова Степанова [1]
07 | Серкова Авдотья Яковлева: 21 / - | крестьянка - дочь Серкова Якова Степанова [1]
08 | Серкова Агафья Яковлева: 14 / - | крестьянка - дочь Серкова Якова Степанова [1]
09 | Серкова Аграфена Яковлева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Серкова Якова Степанова [1]
10 | Серкова Авдотья Сергеева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Серкова Сергея Яковлева [4]
11 | Серков Егор Сергеев: - / 2 | крестьянин - сын Серкова Сергея Яковлева [4]
Комментарий наборщика
Вдова Серкова Кузьмы Степанова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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