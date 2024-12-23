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Ляпина Мария Игнатьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Ляпина Мария Игнатьева
Пол
жен
Номер записи
143
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Ляпина Григория Семенова [3]
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1741
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 763
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 12
01 | Ляпин Никифор Семенов: 61 / 74 | крестьянин - глава
02 | Ляпина Екатерина Денисова: 46 / - | крестьянка - жена Ляпина Никифора Семенова [1]
03 | Ляпин Григорий Семенов: 37 / 50 | крестьянин - брат Ляпина Никифора Семенова [1]
04 | Ляпина Мария Игнатьева: 41 / 54 | крестьянка - жена Ляпина Григория Семенова [3]
05 | Ляпина Наталья Никифорова: 13 / - | крестьянка - дочь Ляпина Никифора Семенова [1]
06 | Ляпина Екатерина Михайлова: 31 / 44 | крестьянская вдова - сноха Ляпина Никифора Семенова [1]
07 | Ляпин Григорий Григорьев: 11 / 30 | крестьянин - сын Ляпина Григория Семенова [3]
08 | Ляпина Авдотья Иванова: 19 / 32 | крестьянка - жена Ляпина Григория Григорьева [7]
09 | Ляпина Наталья Григорьева: 12 / - | крестьянка - дочь Ляпина Григория Семенова [3]
10 | Ляпин Андрей Григорьев: - / 13 | крестьянин - сын Ляпина Григория Семенова [3]
11 | Ляпина Анастасия Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Ляпина Григория Семенова [3]
12 | Ляпина Авдотья Григорьева: - / 2 | крестьянка - дочь Ляпина Григория Семенова [3]
13 | Ляпин Яков Васильев: 10 / 23 | крестьянин - сын Ляпиной Екатерины Михайловой [6]
14 | Ляпина Анна Прокофьева: - / 25 | крестьянка - жена Ляпина Якова Васильева [13]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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