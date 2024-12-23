Ляпин Никифор Семенов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Ляпин Никифор Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 140
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 61
- Возраст по текущей РС
- 74
- Год рождения вычисленный
- 1721
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 763
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 12
01 | Ляпин Никифор Семенов: 61 / 74 | крестьянин - глава
02 | Ляпина Екатерина Денисова: 46 / - | крестьянка - жена Ляпина Никифора Семенова [1]
03 | Ляпин Григорий Семенов: 37 / 50 | крестьянин - брат Ляпина Никифора Семенова [1]
04 | Ляпина Мария Игнатьева: 41 / 54 | крестьянка - жена Ляпина Григория Семенова [3]
05 | Ляпина Наталья Никифорова: 13 / - | крестьянка - дочь Ляпина Никифора Семенова [1]
06 | Ляпина Екатерина Михайлова: 31 / 44 | крестьянская вдова - сноха Ляпина Никифора Семенова [1]
07 | Ляпин Григорий Григорьев: 11 / 30 | крестьянин - сын Ляпина Григория Семенова [3]
08 | Ляпина Авдотья Иванова: 19 / 32 | крестьянка - жена Ляпина Григория Григорьева [7]
09 | Ляпина Наталья Григорьева: 12 / - | крестьянка - дочь Ляпина Григория Семенова [3]
10 | Ляпин Андрей Григорьев: - / 13 | крестьянин - сын Ляпина Григория Семенова [3]
11 | Ляпина Анастасия Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Ляпина Григория Семенова [3]
12 | Ляпина Авдотья Григорьева: - / 2 | крестьянка - дочь Ляпина Григория Семенова [3]
13 | Ляпин Яков Васильев: 10 / 23 | крестьянин - сын Ляпиной Екатерины Михайловой [6]
14 | Ляпина Анна Прокофьева: - / 25 | крестьянка - жена Ляпина Якова Васильева [13]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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