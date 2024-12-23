Серкова Мария Кузьмина
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Серкова Мария Кузьмина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 134
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Серкова Корнила Антипова [6]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 763
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 11
01 | Серков Степан Васильев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Серкова Анна Захарова: 55 / - | крестьянка - жена Серкова Степана Васильева [1]
03 | Серков Антип Васильев: 46 / 59 | крестьянин - брат Серкова Степана Васильева [1]
04 | Серков Михаил Антипов: 27 / 40 | крестьянин - сын Серкова Антипа Васильева [3]
05 | Серкова Авдотья Тимофеева: 24 / 37 | крестьянка - жена Серкова Михаила Антипова [4]
06 | Серков Корнил Антипов: 16 / 29 | крестьянин - сын Серкова Антипа Васильева [3]
07 | Серкова Мария Кузьмина: - / 28 | крестьянка - жена Серкова Корнила Антипова [6]
08 | Серков Андрей Михайлов: 3 / 16 | крестьянин - сын Серкова Михаила Антипова [4]
09 | Серков Алексей Михайлов: - / 5 | крестьянин - сын Серкова Михаила Антипова [4]
10 | Серкова Анисья Михайлова: - / 8 | крестьянка - дочь Серкова Михаила Антипова [4]
11 | Серков Алексей Корнилов: - / 1 | крестьянин - сын Серкова Корнилы Антипова [6]
12 | Серкова Татьяна Корнилова: - / 5 | крестьянка - дочь Серкова Корнилы Антипова [6]
- Комментарий наборщика
- Имя в документе: Марья
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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