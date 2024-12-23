Серкова Мария Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеркова Мария Кузьмина

Серкова Мария Кузьмина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Серкова Мария Кузьмина
Пол
жен
Номер записи
134
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Серкова Корнила Антипова [6]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 763
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 11
01 | Серков Степан Васильев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Серкова Анна Захарова: 55 / - | крестьянка - жена Серкова Степана Васильева [1]
03 | Серков Антип Васильев: 46 / 59 | крестьянин - брат Серкова Степана Васильева [1]
04 | Серков Михаил Антипов: 27 / 40 | крестьянин - сын Серкова Антипа Васильева [3]
05 | Серкова Авдотья Тимофеева: 24 / 37 | крестьянка - жена Серкова Михаила Антипова [4]
06 | Серков Корнил Антипов: 16 / 29 | крестьянин - сын Серкова Антипа Васильева [3]
07 | Серкова Мария Кузьмина: - / 28 | крестьянка - жена Серкова Корнила Антипова [6]
08 | Серков Андрей Михайлов: 3 / 16 | крестьянин - сын Серкова Михаила Антипова [4]
09 | Серков Алексей Михайлов: - / 5 | крестьянин - сын Серкова Михаила Антипова [4]
10 | Серкова Анисья Михайлова: - / 8 | крестьянка - дочь Серкова Михаила Антипова [4]
11 | Серков Алексей Корнилов: - / 1 | крестьянин - сын Серкова Корнилы Антипова [6]
12 | Серкова Татьяна Корнилова: - / 5 | крестьянка - дочь Серкова Корнилы Антипова [6]
Комментарий наборщика
Имя в документе: Марья
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.