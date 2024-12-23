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Серков Антип Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Серков Антип Васильев
Пол
муж
Номер записи
130
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
брат Серкова Степана Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
46
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1736
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 762об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 11
01 | Серков Степан Васильев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Серкова Анна Захарова: 55 / - | крестьянка - жена Серкова Степана Васильева [1]
03 | Серков Антип Васильев: 46 / 59 | крестьянин - брат Серкова Степана Васильева [1]
04 | Серков Михаил Антипов: 27 / 40 | крестьянин - сын Серкова Антипа Васильева [3]
05 | Серкова Авдотья Тимофеева: 24 / 37 | крестьянка - жена Серкова Михаила Антипова [4]
06 | Серков Корнил Антипов: 16 / 29 | крестьянин - сын Серкова Антипа Васильева [3]
07 | Серкова Мария Кузьмина: - / 28 | крестьянка - жена Серкова Корнила Антипова [6]
08 | Серков Андрей Михайлов: 3 / 16 | крестьянин - сын Серкова Михаила Антипова [4]
09 | Серков Алексей Михайлов: - / 5 | крестьянин - сын Серкова Михаила Антипова [4]
10 | Серкова Анисья Михайлова: - / 8 | крестьянка - дочь Серкова Михаила Антипова [4]
11 | Серков Алексей Корнилов: - / 1 | крестьянин - сын Серкова Корнилы Антипова [6]
12 | Серкова Татьяна Корнилова: - / 5 | крестьянка - дочь Серкова Корнилы Антипова [6]
Дополнительная информация в записи
вдов
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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