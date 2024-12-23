Мошенцов Григорий Борисов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Мошенцов Григорий Борисов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 124
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 19
- Родственная связь
- сын Мошенцова Бориса Михайлова [6]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 762об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 10
01 | Мошенцов Илья Григорьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Мошенцова Мария Борисова: 51 / - | крестьянка - жена Мошенцова Ильи Григорьева [1]
03 | Мошенцова Пелагея Кузьмина: 44 / - | крестьянская вдова - сноха Мошенцова Ильи Григорьева [1]
04 | Мошенцова Анастасия Герасимова: 43 / 56 | крестьянская вдова - сноха Мошенцова Ильи Григорьева [1]
05 | Мошенцова Анисья Андреева: 31 / 44 | крестьянская вдова - сноха Мошенцова Ильи Григорьева [1]
06 | Мошенцов Борис Михайлов: 19 / 32 | крестьянин - сын Мошенцовой Пелагеи Кузьминой [3]
07 | Мошенцова Анна Иванова: - / 29 | крестьянка - жена Мошенцова Бориса Михайлова [6]
08 | Мошенцов Федор Михайлов: 17 / 30 | крестьянин - сын Мошенцовой Пелагеи Кузьминой [3]
09 | Мошенцова Василиса Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Мошенцова Федора Михайлова [8]
10 | Мошенцова Прасковья Михайлова: 16 / - | крестьянка - сестра Мошенцова Бориса Михайлова [6]
11 | Мошенцов Матвей Федоров: 19 / 32 | крестьянин - сын Мошенцовой Анастасии Герасимовой [4]
12 | Мошенцова Акулина Яковлева: 20 / 33 | крестьянка - жена Мошенцова Матвея Федорова [11]
13 | Мошенцов Степан Федоров: 13 / 26 | крестьянин - сын Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
14 | Мошенцов Тимофей Федоров: 12 / - | крестьянин - сын Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
15 | Мошенцов Семен Федоров: 4 / 17 | крестьянин - сын Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
16 | Мошенцова Дарья Федорова: 10 / - | крестьянка - дочь Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
17 | Мошенцова Анна Федорова: 8 / - | крестьянка - дочь Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
18 | Мошенцов Кондратий Борисов: - / 8 | крестьянин - сын Мошенцова Бориса Михайлова [6]
19 | Мошенцов Григорий Борисов: - / 4 | крестьянин - сын Мошенцова Бориса Михайлова [6]
20 | Мошенцова Акулина Борисова: - / 6 | крестьянка - дочь Мошенцова Бориса Михайлова [6]
21 | Мошенцова Прасковья Борисова: - / 3 | крестьянка - дочь Мошенцова Бориса Михайлова [6]
22 | Мошенцова Прасковья Федорова: - / 3 | крестьянка - дочь Мошенцова Федора Михайлова [8]
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