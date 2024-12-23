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Мошенцов Степан Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Мошенцов Степан Федоров
Пол
муж
Номер записи
118
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
сын Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 762об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 10
01 | Мошенцов Илья Григорьев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Мошенцова Мария Борисова: 51 / - | крестьянка - жена Мошенцова Ильи Григорьева [1]
03 | Мошенцова Пелагея Кузьмина: 44 / - | крестьянская вдова - сноха Мошенцова Ильи Григорьева [1]
04 | Мошенцова Анастасия Герасимова: 43 / 56 | крестьянская вдова - сноха Мошенцова Ильи Григорьева [1]
05 | Мошенцова Анисья Андреева: 31 / 44 | крестьянская вдова - сноха Мошенцова Ильи Григорьева [1]
06 | Мошенцов Борис Михайлов: 19 / 32 | крестьянин - сын Мошенцовой Пелагеи Кузьминой [3]
07 | Мошенцова Анна Иванова: - / 29 | крестьянка - жена Мошенцова Бориса Михайлова [6]
08 | Мошенцов Федор Михайлов: 17 / 30 | крестьянин - сын Мошенцовой Пелагеи Кузьминой [3]
09 | Мошенцова Василиса Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Мошенцова Федора Михайлова [8]
10 | Мошенцова Прасковья Михайлова: 16 / - | крестьянка - сестра Мошенцова Бориса Михайлова [6]
11 | Мошенцов Матвей Федоров: 19 / 32 | крестьянин - сын Мошенцовой Анастасии Герасимовой [4]
12 | Мошенцова Акулина Яковлева: 20 / 33 | крестьянка - жена Мошенцова Матвея Федорова [11]
13 | Мошенцов Степан Федоров: 13 / 26 | крестьянин - сын Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
14 | Мошенцов Тимофей Федоров: 12 / - | крестьянин - сын Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
15 | Мошенцов Семен Федоров: 4 / 17 | крестьянин - сын Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
16 | Мошенцова Дарья Федорова: 10 / - | крестьянка - дочь Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
17 | Мошенцова Анна Федорова: 8 / - | крестьянка - дочь Мошенцовой Анисьи Андреевой [5]
18 | Мошенцов Кондратий Борисов: - / 8 | крестьянин - сын Мошенцова Бориса Михайлова [6]
19 | Мошенцов Григорий Борисов: - / 4 | крестьянин - сын Мошенцова Бориса Михайлова [6]
20 | Мошенцова Акулина Борисова: - / 6 | крестьянка - дочь Мошенцова Бориса Михайлова [6]
21 | Мошенцова Прасковья Борисова: - / 3 | крестьянка - дочь Мошенцова Бориса Михайлова [6]
22 | Мошенцова Прасковья Федорова: - / 3 | крестьянка - дочь Мошенцова Федора Михайлова [8]
Дополнительная информация в записи
умершего Федора Ильина сын
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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