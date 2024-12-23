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Леленков Лука Кузьмин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Леленков Лука Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
102
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1748
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 761об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 9
01 | Леленков Лука Кузьмин: 34 / 47 | крестьянин - глава
02 | Леленкова Дарья Степанова: 24 / 37 | крестьянка - жена Леленкова Луки Кузьмина [1]
03 | Леленков Алексей Лукин: 4 / - | крестьянин - сын Леленкова Луки Кузьмина [1]
04 | Леленкова Хрестинья Лукина: - / 10 | крестьянка - дочь Леленкова Луки Кузьмина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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