Леленков Антон Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеленков Антон Степанов

Леленков Антон Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Леленков Антон Степанов
Пол
муж
Номер записи
97
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Леленкова Степана Трофимова [1]
Возраст по прошлой РС
11
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1788
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 761об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 8
01 | Леленков Степан Трофимов: 38 / 51 | крестьянин - глава
02 | Леленкова Анастасия Трофимова: 55 / - | крестьянская вдова - мать Леленкова Степана Трофимова [1]
03 | Леленкова Ирина Никитина: 34 / - | крестьянка - жена Леленкова Степана Трофимова [1]
04 | Леленкова Прасковья Егорова: - / 28 | крестьянка - жена Леленкова Степана Трофимова [1]
05 | Леленков Филипп Трофимов: 24 / - | крестьянин - брат Леленкова Степана Трофимова [1]
06 | Леленкова Ульяна Степанова: 22 / 35 | крестьянка - жена Леленкова Филиппа Трофимова [5]
07 | Леленков Антон Степанов: 11 / - | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
08 | Леленков Иван Степанов: 8 / 21 | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
09 | Леленков Егор Степанов: 5 / - | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
10 | Леленков Петр Степанов: - / 5 | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
11 | Леленкова Татьяна Степанова: - / 8 | крестьянка - дочь Леленкова Степана Трофимова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.