Леленков Антон Степанов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Леленков Антон Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 97
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Леленкова Степана Трофимова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1788
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 761об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 8
01 | Леленков Степан Трофимов: 38 / 51 | крестьянин - глава
02 | Леленкова Анастасия Трофимова: 55 / - | крестьянская вдова - мать Леленкова Степана Трофимова [1]
03 | Леленкова Ирина Никитина: 34 / - | крестьянка - жена Леленкова Степана Трофимова [1]
04 | Леленкова Прасковья Егорова: - / 28 | крестьянка - жена Леленкова Степана Трофимова [1]
05 | Леленков Филипп Трофимов: 24 / - | крестьянин - брат Леленкова Степана Трофимова [1]
06 | Леленкова Ульяна Степанова: 22 / 35 | крестьянка - жена Леленкова Филиппа Трофимова [5]
07 | Леленков Антон Степанов: 11 / - | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
08 | Леленков Иван Степанов: 8 / 21 | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
09 | Леленков Егор Степанов: 5 / - | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
10 | Леленков Петр Степанов: - / 5 | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
11 | Леленкова Татьяна Степанова: - / 8 | крестьянка - дочь Леленкова Степана Трофимова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.