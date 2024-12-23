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Леленкова Ульяна Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Леленкова Ульяна Степанова
Пол
жен
Номер записи
96
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Леленкова Филиппа Трофимова [5]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 761об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 8
01 | Леленков Степан Трофимов: 38 / 51 | крестьянин - глава
02 | Леленкова Анастасия Трофимова: 55 / - | крестьянская вдова - мать Леленкова Степана Трофимова [1]
03 | Леленкова Ирина Никитина: 34 / - | крестьянка - жена Леленкова Степана Трофимова [1]
04 | Леленкова Прасковья Егорова: - / 28 | крестьянка - жена Леленкова Степана Трофимова [1]
05 | Леленков Филипп Трофимов: 24 / - | крестьянин - брат Леленкова Степана Трофимова [1]
06 | Леленкова Ульяна Степанова: 22 / 35 | крестьянка - жена Леленкова Филиппа Трофимова [5]
07 | Леленков Антон Степанов: 11 / - | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
08 | Леленков Иван Степанов: 8 / 21 | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
09 | Леленков Егор Степанов: 5 / - | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
10 | Леленков Петр Степанов: - / 5 | крестьянин - сын Леленкова Степана Трофимова [1]
11 | Леленкова Татьяна Степанова: - / 8 | крестьянка - дочь Леленкова Степана Трофимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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