Леленков Яков Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеленков Яков Яковлев

Леленков Яков Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Леленков Яков Яковлев
Пол
муж
Номер записи
90
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
племянник Леленкова Степана Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
27
Причина выбытия
умер
Год убытия
1794
Год рождения вычисленный
1755
Год смерти
1794
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 761об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 7
01 | Леленков Степан Васильев: 51 / - | крестьянин - глава
02 | Леленкова Феодосия Силантьева: 53 / 66 | крестьянка - жена Леленкова Степана Васильева [1]
03 | Леленкова Мавра Степанова: 17 / - | крестьянка - дочь Леленкова Степана Васильева [1]
04 | Леленков Яков Яковлев: 27 / - | крестьянин - племянник Леленкова Степана Васильева [1]
Комментарий наборщика
Сын умершего Леленкова Якова Васильева.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.