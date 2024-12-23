Леленкова Феодосия Силантьева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Леленкова Феодосия Силантьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 88
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Леленкова Степана Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 53
- Возраст по текущей РС
- 66
- Год рождения вычисленный
- 1729
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 761
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 7
01 | Леленков Степан Васильев: 51 / - | крестьянин - глава
02 | Леленкова Феодосия Силантьева: 53 / 66 | крестьянка - жена Леленкова Степана Васильева [1]
03 | Леленкова Мавра Степанова: 17 / - | крестьянка - дочь Леленкова Степана Васильева [1]
04 | Леленков Яков Яковлев: 27 / - | крестьянин - племянник Леленкова Степана Васильева [1]
- Комментарий наборщика
- В РС 1782 г. отчество Силина (ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1444).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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