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Буркин Василий Вавилов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Буркин Василий Вавилов
Пол
муж
Номер записи
79
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Буркина Вавила Михайлова [2]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 761
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 6
01 | Буркин Михаил Семенов: 63 / - | крестьянин - глава
02 | Буркин Вавил Михайлов: 31 / 44 | крестьянин - сын Буркина Михаила Семенова [1]
03 | Буркина Прасковья Алексеева: 22 / 35 | крестьянка - жена Буркина Вавила Михайлова [2]
04 | Буркин Гаврила Михайлов: 28 / 41 | крестьянин - сын Буркина Михаила Семенова [1]
05 | Буркина Прасковья Яковлева: 37 / 50 | крестьянка - жена Буркина Гаврилы Михайлова [4]
06 | Буркина Анна Михайлова: 13 / - | крестьянка - дочь Буркина Михаила Семенова [1]
07 | Буркин Василий Вавилов: 10 / 23 | крестьянин - сын Буркина Вавила Михайлова [2]
08 | Буркина Василиса Вавилова: 8 / - | крестьянка - дочь Буркина Вавила Михайлова [2]
09 | Буркина Анна Вавилова: - / 9 | крестьянка - дочь Буркина Вавила Михайлова [2]
10 | Буркина Ульяна Вавилова: - / 8 | крестьянка - дочь Буркина Вавила Михайлова [2]
11 | Буркина Соломонида Вавилова: - / 5 | крестьянка - дочь Буркина Вавила Михайлова [2]
12 | Буркина Фекла Вавилова: - / 1 | крестьянка - дочь Буркина Вавила Михайлова [2]
13 | Буркин Алексей Гаврилов: 9 / 22 | крестьянин - сын Буркина Гаврилы Михайлова [4]
14 | Буркин Иван Гаврилов: 6 / 19 | крестьянин - сын Буркина Гаврилы Михайлова [4]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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