Буркин Вавил Михайлов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Буркин Вавил Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 74
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Буркина Михаила Семенова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1751
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 760об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 6
01 | Буркин Михаил Семенов: 63 / - | крестьянин - глава
02 | Буркин Вавил Михайлов: 31 / 44 | крестьянин - сын Буркина Михаила Семенова [1]
03 | Буркина Прасковья Алексеева: 22 / 35 | крестьянка - жена Буркина Вавила Михайлова [2]
04 | Буркин Гаврила Михайлов: 28 / 41 | крестьянин - сын Буркина Михаила Семенова [1]
05 | Буркина Прасковья Яковлева: 37 / 50 | крестьянка - жена Буркина Гаврилы Михайлова [4]
06 | Буркина Анна Михайлова: 13 / - | крестьянка - дочь Буркина Михаила Семенова [1]
07 | Буркин Василий Вавилов: 10 / 23 | крестьянин - сын Буркина Вавила Михайлова [2]
08 | Буркина Василиса Вавилова: 8 / - | крестьянка - дочь Буркина Вавила Михайлова [2]
09 | Буркина Анна Вавилова: - / 9 | крестьянка - дочь Буркина Вавила Михайлова [2]
10 | Буркина Ульяна Вавилова: - / 8 | крестьянка - дочь Буркина Вавила Михайлова [2]
11 | Буркина Соломонида Вавилова: - / 5 | крестьянка - дочь Буркина Вавила Михайлова [2]
12 | Буркина Фекла Вавилова: - / 1 | крестьянка - дочь Буркина Вавила Михайлова [2]
13 | Буркин Алексей Гаврилов: 9 / 22 | крестьянин - сын Буркина Гаврилы Михайлова [4]
14 | Буркин Иван Гаврилов: 6 / 19 | крестьянин - сын Буркина Гаврилы Михайлова [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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