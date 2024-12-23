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Буркина Фекла Сергеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Буркина Фекла Сергеева
Пол
жен
Номер записи
72
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
14
Родственная связь
дочь Буркина Сергея Иванова [5]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 760об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 5
01 | Буркин Иван Михайлов: 60 / 73 | крестьянин - глава
02 | Буркин Василий Иванов: 37 / 50 | крестьянин - сын Буркина Ивана Михайлова [1]
03 | Буркина Марфа Емельянова: 39 / - | крестьянка - жена Буркина Василия Иванова [2]
04 | Буркина Прасковья Веденистова: - / 34 | крестьянка - жена Буркина Василия Иванова [2]
05 | Буркин Сергей Иванов: 29 / 42 | крестьянин - сын Буркина Ивана Михайлова [1]
06 | Буркина Анастасия Петрова: 32 / 45 | крестьянка - жена Буркина Сергея Иванова [5]
07 | Буркин Игнатий Васильев: 12 / 25 | крестьянин - сын Буркина Василия Иванова [2]
08 | Буркина Авдотья Трофимова: - / 20 | крестьянка - жена Буркина Игнатия Васильева [7]
09 | Буркин Иван Васильев: 9 / 22 | крестьянин - сын Буркина Василия Иванова [2]
10 | Буркина Авдотья Кондратьева: - / 22 | крестьянка - жена Буркина Ивана Васильева [9]
11 | Буркин Федор Сергеев: 0 / - | крестьянин - сын Буркина Сергея Иванова [5]
12 | Буркин Федор Сергеев: - / 11 | крестьянин - сын Буркина Сергея Иванова [5]
13 | Буркина Степанида Сергеева: - / 12 | крестьянка - дочь Буркина Сергея Иванова [5]
14 | Буркина Фекла Сергеева: - / 9 | крестьянка - дочь Буркина Сергея Иванова [5]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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