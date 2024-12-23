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Зацепляева Наталья Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Зацепляева Наталья Федорова
Пол
жен
Номер записи
57
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
мать Зацепляева Николая Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
67
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1715
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 760
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 4
01 | Зацепляев Николай Михайлов: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Зацепляева Василиса Кириллова: 36 / 49 | крестьянка - жена Зацепляева Николая Михайлова [1]
03 | Зацепляева Наталья Федорова: 67 / - | крестьянская вдова - мать Зацепляева Николая Михайлова [1]
04 | Зацепляев Григорий Николаев: 16 / - | крестьянин - сын Зацепляева Николая Михайлова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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