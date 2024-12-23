Зацепляев Николай Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗацепляев Николай Михайлов

Зацепляев Николай Михайлов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Зацепляев Николай Михайлов
Пол
муж
Номер записи
55
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1745
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 760
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 4
01 | Зацепляев Николай Михайлов: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Зацепляева Василиса Кириллова: 36 / 49 | крестьянка - жена Зацепляева Николая Михайлова [1]
03 | Зацепляева Наталья Федорова: 67 / - | крестьянская вдова - мать Зацепляева Николая Михайлова [1]
04 | Зацепляев Григорий Николаев: 16 / - | крестьянин - сын Зацепляева Николая Михайлова [1]
Комментарий наборщика
Фамилия в документе не указана, приведена согласно РС 1782 г. (ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1442).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.