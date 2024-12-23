Глушенкова Аксинья Матвеева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Глушенкова Аксинья Матвеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 51
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 28
- Родственная связь
- дочь Глушенкова Матвея Павлова [14]
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 759об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 3
01 | Глушенков Павел Борисов: 51 / 64 | крестьянин - глава [1]
02 | Глушенкова Анна Герасимова: 47 / 60 | крестьянка - сноха Глушенкова Павла Борисова [1]
03 | Глушенкова Агафья Спиридонова: 42 / 55 | крестьянка - жена Глушенкова Павла Борисова [1]
04 | Глушенков Игнатий Борисов: 44 / 57 | крестьянин - брат Глушенкова Павла Борисова [1]
05 | Глушенкова Татьяна Кононова: 43 / - | крестьянка - жена Глушенкова Игнатия Борисова [4]
06 | Глушенков Василий Иванов: 28 / 41 | крестьянин - племянник Глушенкова Павла Борисова [1]
07 | Глушенкова Аксинья Григорьева: 31 / 44 | крестьянка - жена Глушенкова Василия Иванова [6]
08 | Глушенков Гаврила Иванов: 12 / 25 | крестьянин - сын Глушенковой Анны Герасимовой [2]
09 | Глушенкова Авдотья Семенова: - / 19 | крестьянка - жена Глушенкова Гаврилы Иванова [8]
10 | Глушенков Алексей Иванов: 6 / 19 | крестьянин - сын Глушенковой Анны Герасимовой [2]
11 | Глушенков Федор Павлов: 24 / 37 | крестьянин - сын Глушенкова Павла Борисова [1]
12 | Глушенкова Анна Иванова: 23 / 36 | крестьянка - жена Глушенкова Федора Павлова [11]
13 | Глушенкова Мария Павлова: 27 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Павла Борисова [1]
14 | Глушенков Матвей Павлов: 17 / 30 | крестьянин - сын Глушенкова Павла Борисова [1]
15 | Глушенкова Мария Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Глушенкова Матвея Павлова [14]
16 | Глушенков Никита Павлов: 14 / 27 | крестьянин - сын Глушенкова Павла Борисова [1]
17 | Глушенкова Домна Трофимова: - / 27 | крестьянка - жена Глушенкова Никиты Павлова [16]
18 | Глушенкова Степанида Павлова: 13 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Павла Борисова [1]
19 | Глушенкова Авдотья Павлова: 12 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Павла Борисова [1]
20 | Глушенкова Аграфена Павлова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Глушенкова Павла Борисова [1]
21 | Глушенков Иван Игнатьев: 14 / 27 | крестьянин - сын Глушенкова Игнатия Борисова [4]
22 | Глушенкова Дарья Федорова: - / 30 | крестьянка - жена Глушенкова Ивана Игнатьева [21]
23 | Глушенкова Авдотья Игнатьева: 12 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Игнатия Борисова [4]
24 | Глушенкова Авдотья Федорова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Павлова [11]
25 | Глушенков Семен Федоров: - / 10 | крестьянин - сын Глушенкова Федора Павлова [11]
26 | Глушенкова Прасковья Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Павлова [11]
27 | Глушенков Федор Матвеев: - / 10 | крестьянин - сын Глушенкова Матвея Павлова [14]
28 | Глушенкова Аксинья Матвеева: - / 0 | крестьянка - дочь Глушенкова Матвея Павлова [14]
29 | Глушенкова Ирина Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Глушенкова Василия Иванова [6]
30 | Глушенкова Прасковья Иванова: - / 5 | крестьянка - дочь Глушенкова Ивана Игнатьева [21]
31 | Глушенкова Екатерина Иванова: - / 0 | крестьянка - дочь Глушенкова Ивана Игнатьева [21]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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