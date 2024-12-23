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Глушенков Игнатий Борисов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Глушенков Игнатий Борисов
Пол
муж
Номер записи
27
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат Глушенкова Павла Борисова [1]
Возраст по прошлой РС
44
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1738
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 758об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 3
01 | Глушенков Павел Борисов: 51 / 64 | крестьянин - глава [1]
02 | Глушенкова Анна Герасимова: 47 / 60 | крестьянка - сноха Глушенкова Павла Борисова [1]
03 | Глушенкова Агафья Спиридонова: 42 / 55 | крестьянка - жена Глушенкова Павла Борисова [1]
04 | Глушенков Игнатий Борисов: 44 / 57 | крестьянин - брат Глушенкова Павла Борисова [1]
05 | Глушенкова Татьяна Кононова: 43 / - | крестьянка - жена Глушенкова Игнатия Борисова [4]
06 | Глушенков Василий Иванов: 28 / 41 | крестьянин - племянник Глушенкова Павла Борисова [1]
07 | Глушенкова Аксинья Григорьева: 31 / 44 | крестьянка - жена Глушенкова Василия Иванова [6]
08 | Глушенков Гаврила Иванов: 12 / 25 | крестьянин - сын Глушенковой Анны Герасимовой [2]
09 | Глушенкова Авдотья Семенова: - / 19 | крестьянка - жена Глушенкова Гаврилы Иванова [8]
10 | Глушенков Алексей Иванов: 6 / 19 | крестьянин - сын Глушенковой Анны Герасимовой [2]
11 | Глушенков Федор Павлов: 24 / 37 | крестьянин - сын Глушенкова Павла Борисова [1]
12 | Глушенкова Анна Иванова: 23 / 36 | крестьянка - жена Глушенкова Федора Павлова [11]
13 | Глушенкова Мария Павлова: 27 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Павла Борисова [1]
14 | Глушенков Матвей Павлов: 17 / 30 | крестьянин - сын Глушенкова Павла Борисова [1]
15 | Глушенкова Мария Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Глушенкова Матвея Павлова [14]
16 | Глушенков Никита Павлов: 14 / 27 | крестьянин - сын Глушенкова Павла Борисова [1]
17 | Глушенкова Домна Трофимова: - / 27 | крестьянка - жена Глушенкова Никиты Павлова [16]
18 | Глушенкова Степанида Павлова: 13 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Павла Борисова [1]
19 | Глушенкова Авдотья Павлова: 12 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Павла Борисова [1]
20 | Глушенкова Аграфена Павлова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Глушенкова Павла Борисова [1]
21 | Глушенков Иван Игнатьев: 14 / 27 | крестьянин - сын Глушенкова Игнатия Борисова [4]
22 | Глушенкова Дарья Федорова: - / 30 | крестьянка - жена Глушенкова Ивана Игнатьева [21]
23 | Глушенкова Авдотья Игнатьева: 12 / - | крестьянка - дочь Глушенкова Игнатия Борисова [4]
24 | Глушенкова Авдотья Федорова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Павлова [11]
25 | Глушенков Семен Федоров: - / 10 | крестьянин - сын Глушенкова Федора Павлова [11]
26 | Глушенкова Прасковья Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Павлова [11]
27 | Глушенков Федор Матвеев: - / 10 | крестьянин - сын Глушенкова Матвея Павлова [14]
28 | Глушенкова Аксинья Матвеева: - / 0 | крестьянка - дочь Глушенкова Матвея Павлова [14]
29 | Глушенкова Ирина Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Глушенкова Василия Иванова [6]
30 | Глушенкова Прасковья Иванова: - / 5 | крестьянка - дочь Глушенкова Ивана Игнатьева [21]
31 | Глушенкова Екатерина Иванова: - / 0 | крестьянка - дочь Глушенкова Ивана Игнатьева [21]
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