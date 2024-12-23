Глушенкова Анна Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Глушенкова Анна Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 23
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Глушенкова Федора Никитина [3]
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 758
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 2
01 | Глушенков Никита Иванов: 31 / - | крестьянин - глава
02 | Глушенкова Прасковья Александрова: - / 40 | крестьянка - жена Глушенкова Никиты Иванова [1]
03 | Глушенков Федор Никитин: 22 / - | крестьянин - сын Глушенкова Никиты Иванова [1]
04 | Глушенкова Авдотья Кириллова: 22 / 35 | крестьянка - жена Глушенкова Федора Никитина [3]
05 | Глушенкова Аксинья Федорова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Никитина [3]
06 | Глушенкова Аксинья Федорова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Никитина [3]
07 | Глушенкова Анна Федорова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Глушенкова Федора Никитина [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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