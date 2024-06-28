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Алексей Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Алексей Васильев
Пол
муж
Номер записи
436
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Василия [1]
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1821
Год смерти
1821
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 46
01 | Василий Дорофеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Евстигней Васильев: - / 31 | крестьяне - сын Василия [1]
03 | Анофрий Евстигнеев: - / 12 | крестьяне - сын Евстигнея [2]
04 | Лаврентий Евстигнеев: - / 9 | крестьяне - сын Евстигнея [2]
05 | Ульян Евстигнеев: - / 2 | крестьяне - сын Евстигнея [2]
06 | Роман Евстигнеев: - / 4 месяцев | крестьяне - сын Евстигнея [2]
07 | Алексей Васильев: - / - | крестьяне - сын Василия [1]
08 | Дарья: - / 72 | крестьяне - жена Василия [1]
09 | Матрена: - / 29 | крестьяне - жена Евстигнея [2]
10 | Аксинья Евстигнеева: - / 5 | крестьяне - дочь Евстигнея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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