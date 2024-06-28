Лаврентий Евстигнеев
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Лаврентий Евстигнеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 433
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 46
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Евстигнея [2]
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 46
01 | Василий Дорофеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Евстигней Васильев: - / 31 | крестьяне - сын Василия [1]
03 | Анофрий Евстигнеев: - / 12 | крестьяне - сын Евстигнея [2]
04 | Лаврентий Евстигнеев: - / 9 | крестьяне - сын Евстигнея [2]
05 | Ульян Евстигнеев: - / 2 | крестьяне - сын Евстигнея [2]
06 | Роман Евстигнеев: - / 4 месяцев | крестьяне - сын Евстигнея [2]
07 | Алексей Васильев: - / - | крестьяне - сын Василия [1]
08 | Дарья: - / 72 | крестьяне - жена Василия [1]
09 | Матрена: - / 29 | крестьяне - жена Евстигнея [2]
10 | Аксинья Евстигнеева: - / 5 | крестьяне - дочь Евстигнея [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.