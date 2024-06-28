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Василий Дорофеев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Василий Дорофеев
Пол
муж
Номер записи
430
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1833
Год смерти
1833
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 46
01 | Василий Дорофеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Евстигней Васильев: - / 31 | крестьяне - сын Василия [1]
03 | Анофрий Евстигнеев: - / 12 | крестьяне - сын Евстигнея [2]
04 | Лаврентий Евстигнеев: - / 9 | крестьяне - сын Евстигнея [2]
05 | Ульян Евстигнеев: - / 2 | крестьяне - сын Евстигнея [2]
06 | Роман Евстигнеев: - / 4 месяцев | крестьяне - сын Евстигнея [2]
07 | Алексей Васильев: - / - | крестьяне - сын Василия [1]
08 | Дарья: - / 72 | крестьяне - жена Василия [1]
09 | Матрена: - / 29 | крестьяне - жена Евстигнея [2]
10 | Аксинья Евстигнеева: - / 5 | крестьяне - дочь Евстигнея [2]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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