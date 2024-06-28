Авдотья Ассонова
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Авдотья Ассонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 429
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 45
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Ассона [2]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 45
01 | Савелий Минеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Ассон Савельев: - / 43 | крестьяне - сын Савелия [1]
03 | Иван Ассонов: - / 19 | крестьяне - сын Ассона [2]
04 | Платон Ассонов: - / 16 | крестьяне - сын Ассона [2]
05 | Аксинья : - / 40 | крестьяне - жена Ассона [2]
06 | Агафья Ассонова: - / 13 | крестьяне - дочь Ассона [2]
07 | Ефросинья Ассонова: - / 12 | крестьяне - дочь Ассона [2]
08 | Александра Ассонова: - / 9 | крестьяне - дочь Ассона [2]
09 | Екатерина Ассонова: - / 6 | крестьяне - дочь Ассона [2]
10 | Авдотья Ассонова: - / 5 | крестьяне - дочь Ассона [2]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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