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Василий Захаров

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Василий Захаров
Пол
муж
Номер записи
408
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 44
01 | Василий Захаров : - / 50 | крестьяне - глава
02 | Павел Васильев: - / 25 | крестьяне - сын Василия [1]
03 | Андрей Васильев: - / 19 | крестьяне - сын Василия [1]
04 | Гаврила Васильев: - / 17 | крестьяне - сын Василия [1]
05 | Афанасий Васильев: - / 12 | крестьяне - сын Василия [1]
06 | Анна: - / 40 | крестьяне - жена Василия [1]
07 | Евгения: - / 24 | крестьяне - жена Павла [2]
08 | Татьяна Павлова: - / 4 | крестьяне - дочь Павла [2]
09 | Агафья Павлова: - / 2 | крестьяне - дочь Павла [2]
10 | Евгения: - / 17 | крестьяне - жена Андрея [3]
11 | Агафья Васильева: - / 15 | крестьяне - дочь Василия [1]
12 | Агафья Васильева: - / 9 | крестьяне - дочь Василия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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