Василий Захаров
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Василий Захаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 408
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 44
01 | Василий Захаров : - / 50 | крестьяне - глава
02 | Павел Васильев: - / 25 | крестьяне - сын Василия [1]
03 | Андрей Васильев: - / 19 | крестьяне - сын Василия [1]
04 | Гаврила Васильев: - / 17 | крестьяне - сын Василия [1]
05 | Афанасий Васильев: - / 12 | крестьяне - сын Василия [1]
06 | Анна: - / 40 | крестьяне - жена Василия [1]
07 | Евгения: - / 24 | крестьяне - жена Павла [2]
08 | Татьяна Павлова: - / 4 | крестьяне - дочь Павла [2]
09 | Агафья Павлова: - / 2 | крестьяне - дочь Павла [2]
10 | Евгения: - / 17 | крестьяне - жена Андрея [3]
11 | Агафья Васильева: - / 15 | крестьяне - дочь Василия [1]
12 | Агафья Васильева: - / 9 | крестьяне - дочь Василия [1]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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