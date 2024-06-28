Захар Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахар Антонов

Захар Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Захар Антонов
Пол
муж
Номер записи
399
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1820
Год смерти
1820
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 43
01 | Захар Антонов: - / - | крестьяне - глава
02 | Максим Захаров : - / - | крестьяне - сын Захара [1]
03 | Алексей Захаров : - / 42 | крестьяне - сын Захара [1]
04 | Сергей Захаров : - / - | крестьяне - сын Захара [1]
05 | Прасковья Сергеева: - / 17 | крестьяне - дочь Сергея [4]
06 | Лука Захаров : - / 27 | крестьяне - сын Захара [1]
07 | Ирина: - / 21 | крестьяне - жена Луки [6]
08 | Анна Лукина: - / 8 | крестьяне - дочь Луки [6]
09 | Анисья Лукина: - / 2 | крестьяне - дочь Луки [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close