Василий Анофриев
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Василий Анофриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 385
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- зять Ивана [1]
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 42
01 | Иван Минеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Василий Анофриев: - / 50 | крестьяне - зять Ивана [1]
03 | Ермолай Васильев: - / 30 | крестьяне - сын Василия [2]
04 | Федор Ермолаев: - / 8 | крестьяне - сын Ермолая [3]
05 | Петр Ермолаев: - / 5 | крестьяне - сын Ермолая [3]
06 | Алексей Ермолаев: - / 1 | крестьяне - сын Ермолая [3]
07 | Семен Васильев: - / 20 | крестьяне - сын Василия [2]
08 | Степанида: - / 81 | крестьяне - жена Ивана [1]
09 | Маланья: - / 54 | крестьяне - жена Василия [2]
10 | Сихклитиния Васильева: - / 10 | крестьяне - дочь Василия [2]
11 | Домна: - / 29 | крестьяне - жена Ермолая [3]
12 | Елена Ермолаева: - / 11 | крестьяне - дочь Ермолая [3]
13 | Авдотья Ермолаева: - / 9 | крестьяне - дочь Ермолая [3]
14 | Христинья Ермолаева: - / 6 | крестьяне - дочь Ермолая [3]
15 | Анисья: - / 20 | крестьяне - жена Семена [7]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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