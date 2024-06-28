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Степан Пантелеев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Степан Пантелеев
Пол
муж
Номер записи
382
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын Пантелея [2]
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 41
01 | Юда Андреев: - / - | крестьяне - глава
02 | Пантелей Юдин: - / - | крестьяне - сын Юды [1]
03 | Иван Пантелеев: - / 29 | крестьяне - сын Пантелея [2]
04 | Ефим Иванов: - / 8 | крестьяне - сын Ивана [3]
05 | Прокофей Иванов: - / 4 | крестьяне - сын Ивана [3]
06 | Григорий Иванов: - / 2 месяцев | крестьяне - сын Ивана [3]
07 | Ирина: - / 53 | крестьяне - жена Пантелея [2]
08 | Христинья Пантелеева: - / 13 | крестьяне - дочь Пантелея [2]
09 | Федора: - / 28 | крестьяне - жена Ивана [3]
10 | Акулина Иванова: - / 10 | крестьяне - дочь Ивана [3]
11 | Степан Пантелеев: - / 20 | крестьяне - сын Пантелея [2]
12 | Мавра: - / 17 | крестьяне - жена Степана [11]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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