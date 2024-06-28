Акулина Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Акулина Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 381
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 41
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Ивана [3]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 41
01 | Юда Андреев: - / - | крестьяне - глава
02 | Пантелей Юдин: - / - | крестьяне - сын Юды [1]
03 | Иван Пантелеев: - / 29 | крестьяне - сын Пантелея [2]
04 | Ефим Иванов: - / 8 | крестьяне - сын Ивана [3]
05 | Прокофей Иванов: - / 4 | крестьяне - сын Ивана [3]
06 | Григорий Иванов: - / 2 месяцев | крестьяне - сын Ивана [3]
07 | Ирина: - / 53 | крестьяне - жена Пантелея [2]
08 | Христинья Пантелеева: - / 13 | крестьяне - дочь Пантелея [2]
09 | Федора: - / 28 | крестьяне - жена Ивана [3]
10 | Акулина Иванова: - / 10 | крестьяне - дочь Ивана [3]
11 | Степан Пантелеев: - / 20 | крестьяне - сын Пантелея [2]
12 | Мавра: - / 17 | крестьяне - жена Степана [11]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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