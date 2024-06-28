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Терентей Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Терентей Андреев
Пол
муж
Номер записи
362
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Андрея [1]
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 40
01 | Андрей Леонтьев: - / 55 | крестьяне - глава
02 | Козма Андреев: - / 29 | крестьяне - сын Андрея [1]
03 | Нефед Козмин: - / 14 | крестьяне - сын Козмы [2]
04 | Яков Козмин: - / 8 | крестьяне - сын Козмы [2]
05 | Тимофей Андреев: - / 27 | крестьяне - сын Андрея [1]
06 | Платон Тимофеев: - / 10 | крестьяне - сын Тимофея [5]
07 | Семен Тимофеев: - / 0,5 | крестьяне - сын Тимофея [5]
08 | Иван Андреев: - / - | крестьяне - сын Андрея [1]
09 | Терентей Андреев: - / 21 | крестьяне - сын Андрея [1]
10 | Илья Андреев: - / 20 | крестьяне - сын Андрея [1]
11 | Павел Андреев: - / 17 | крестьяне - сын Андрея [1]
12 | Дарья: - / 48 | крестьяне - жена Андрея [1]
13 | Елена Козмина: - / 5 | крестьяне - дочь Козмы [2]
14 | Агафья: - / 27 | крестьяне - жена Тимофея [5]
15 | Ирина Тимофеева: - / 9 | крестьяне - дочь Тимофея [5]
16 | Прасковья Тимофеева: - / 6 | крестьяне - дочь Тимофея [5]
17 | Татьяна: - / 18 | крестьяне - жена Терентия [9]
18 | Прасковья Андреева: - / 12 | крестьяне - дочь Андрея [1]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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