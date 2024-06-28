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Иван Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Иван Андреев
Пол
муж
Номер записи
361
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Андрея [1]
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1829
Год смерти
1829
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 40
01 | Андрей Леонтьев: - / 55 | крестьяне - глава
02 | Козма Андреев: - / 29 | крестьяне - сын Андрея [1]
03 | Нефед Козмин: - / 14 | крестьяне - сын Козмы [2]
04 | Яков Козмин: - / 8 | крестьяне - сын Козмы [2]
05 | Тимофей Андреев: - / 27 | крестьяне - сын Андрея [1]
06 | Платон Тимофеев: - / 10 | крестьяне - сын Тимофея [5]
07 | Семен Тимофеев: - / 0,5 | крестьяне - сын Тимофея [5]
08 | Иван Андреев: - / - | крестьяне - сын Андрея [1]
09 | Терентей Андреев: - / 21 | крестьяне - сын Андрея [1]
10 | Илья Андреев: - / 20 | крестьяне - сын Андрея [1]
11 | Павел Андреев: - / 17 | крестьяне - сын Андрея [1]
12 | Дарья: - / 48 | крестьяне - жена Андрея [1]
13 | Елена Козмина: - / 5 | крестьяне - дочь Козмы [2]
14 | Агафья: - / 27 | крестьяне - жена Тимофея [5]
15 | Ирина Тимофеева: - / 9 | крестьяне - дочь Тимофея [5]
16 | Прасковья Тимофеева: - / 6 | крестьяне - дочь Тимофея [5]
17 | Татьяна: - / 18 | крестьяне - жена Терентия [9]
18 | Прасковья Андреева: - / 12 | крестьяне - дочь Андрея [1]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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