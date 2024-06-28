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Абрам Леонтьев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Абрам Леонтьев
Пол
муж
Номер записи
348
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Леонтия [1]
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1821
Год смерти
1821
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 39
01 | Леонтей Трофимов: - / 47 | крестьяне - глава
02 | Арефий Леонтьев: - / 21 | крестьяне - сын Леонтия [1]
03 | Абрам Леонтьев: - / - | крестьяне - сын Леонтия [1]
04 | Прасковья: - / 44 | крестьяне - жена Леонтия [1]
05 | Евгения: - / 21 | крестьяне - жена Арефия [2]
06 | Татьяна Леонтьева: - / 13 | крестьяне - дочь Леонтия [1]
07 | Пелагея Леонтьева: - / 9 | крестьяне - дочь Леонтия [1]
08 | Хрисания Леонтьева: - / 6 | крестьяне - дочь Леонтия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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