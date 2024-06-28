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Леонтей Трофимов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Леонтей Трофимов
Пол
муж
Номер записи
346
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 39
01 | Леонтей Трофимов: - / 47 | крестьяне - глава
02 | Арефий Леонтьев: - / 21 | крестьяне - сын Леонтия [1]
03 | Абрам Леонтьев: - / - | крестьяне - сын Леонтия [1]
04 | Прасковья: - / 44 | крестьяне - жена Леонтия [1]
05 | Евгения: - / 21 | крестьяне - жена Арефия [2]
06 | Татьяна Леонтьева: - / 13 | крестьяне - дочь Леонтия [1]
07 | Пелагея Леонтьева: - / 9 | крестьяне - дочь Леонтия [1]
08 | Хрисания Леонтьева: - / 6 | крестьяне - дочь Леонтия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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