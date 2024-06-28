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Анна Егорова

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Анна Егорова
Пол
жен
Номер записи
344
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь Егора [2]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 38
01 | Трофим Егоров: - / - | крестьяне - глава
02 | Егор Трофимов: - / 26 | крестьяне - сын Трофима [1]
03 | Григорий Егоров: - / 6 | крестьяне - сын Егора [2]
04 | Илья Егоров: - / 3 | крестьяне - сын Егора [2]
05 | Иван Егоров: - / 2 | крестьяне - сын Егора [2]
06 | Трифон Трофимов: - / 23 | крестьяне - сын Трофима [1]
07 | Иван Трофимов: - / 15 | крестьяне - сын Трофима [1]
08 | Анфиса: - / 61 | крестьяне - жена Трофима [1]
09 | Прасковья: - / 28 | крестьяне - жена Егора [2]
10 | Анна Егорова: - / 9 | крестьяне - дочь Егора [2]
11 | Елена: - / 24 | крестьяне - жена Трифона [6]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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