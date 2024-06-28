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Трофим Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Трофим Егоров
Пол
муж
Номер записи
335
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1828
Год смерти
1828
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 38
01 | Трофим Егоров: - / - | крестьяне - глава
02 | Егор Трофимов: - / 26 | крестьяне - сын Трофима [1]
03 | Григорий Егоров: - / 6 | крестьяне - сын Егора [2]
04 | Илья Егоров: - / 3 | крестьяне - сын Егора [2]
05 | Иван Егоров: - / 2 | крестьяне - сын Егора [2]
06 | Трифон Трофимов: - / 23 | крестьяне - сын Трофима [1]
07 | Иван Трофимов: - / 15 | крестьяне - сын Трофима [1]
08 | Анфиса: - / 61 | крестьяне - жена Трофима [1]
09 | Прасковья: - / 28 | крестьяне - жена Егора [2]
10 | Анна Егорова: - / 9 | крестьяне - дочь Егора [2]
11 | Елена: - / 24 | крестьяне - жена Трифона [6]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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