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Семен Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Семен Иванов
Пол
муж
Номер записи
331
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Ивана [1]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 37
01 | Иван Иванов: - / 74 | крестьяне - глава
02 | Петр Иванов: - / 30 | крестьяне - сын Ивана [1]
03 | Никонор Иванов: - / 24 | крестьяне - сын Ивана [1]
04 | Христофор Никоноров: - / 2 | крестьяне - сын Никонора [3]
05 | Иван Иванов: - / - | крестьяне - сын Ивана [1]
06 | Семен Иванов: - / - | крестьяне - сын Ивана [1]
07 | Семен Иванов: - / 16 | крестьяне - сын Ивана [1]
08 | Варвара: - / 50 | крестьяне - жена Ивана [1]
09 | Наталья Иванова: - / 13 | крестьяне - дочь Ивана [1]
10 | Лукерья: - / 27 | крестьяне - жена Никонора [3]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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