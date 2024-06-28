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Иван Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
325
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
74
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 37
01 | Иван Иванов: - / 74 | крестьяне - глава
02 | Петр Иванов: - / 30 | крестьяне - сын Ивана [1]
03 | Никонор Иванов: - / 24 | крестьяне - сын Ивана [1]
04 | Христофор Никоноров: - / 2 | крестьяне - сын Никонора [3]
05 | Иван Иванов: - / - | крестьяне - сын Ивана [1]
06 | Семен Иванов: - / - | крестьяне - сын Ивана [1]
07 | Семен Иванов: - / 16 | крестьяне - сын Ивана [1]
08 | Варвара: - / 50 | крестьяне - жена Ивана [1]
09 | Наталья Иванова: - / 13 | крестьяне - дочь Ивана [1]
10 | Лукерья: - / 27 | крестьяне - жена Никонора [3]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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