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Ирина Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Ирина Иванова
Пол
жен
Номер записи
313
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Ивана [3]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 35
01 | Фирст Никитин: - / 74 | крестьяне - глава
02 | Матвей Фирстов: - / - | крестьяне - сын Фирста [1]
03 | Иван Фирстов: - / 25 | крестьяне - сын Фирста [1]
04 | Евлампий Фирстов: - / 13 | крестьяне - сын Фирста [1]
05 | Зиновья: - / 56 | крестьяне - жена Фирста [1]
06 | Марья: - / 26 | крестьяне - жена Ивана [3]
07 | Ефросинья Иванова: - / 8 | крестьяне - дочь Ивана [3]
08 | Авдотья Иванова: - / 6 | крестьяне - дочь Ивана [3]
09 | Ирина Иванова: - / 2 | крестьяне - дочь Ивана [3]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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