Авдотья Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Авдотья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 312
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Ивана [3]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 35
01 | Фирст Никитин: - / 74 | крестьяне - глава
02 | Матвей Фирстов: - / - | крестьяне - сын Фирста [1]
03 | Иван Фирстов: - / 25 | крестьяне - сын Фирста [1]
04 | Евлампий Фирстов: - / 13 | крестьяне - сын Фирста [1]
05 | Зиновья: - / 56 | крестьяне - жена Фирста [1]
06 | Марья: - / 26 | крестьяне - жена Ивана [3]
07 | Ефросинья Иванова: - / 8 | крестьяне - дочь Ивана [3]
08 | Авдотья Иванова: - / 6 | крестьяне - дочь Ивана [3]
09 | Ирина Иванова: - / 2 | крестьяне - дочь Ивана [3]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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