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Ирина Софронова

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Ирина Софронова
Пол
жен
Номер записи
302
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Софрона [1]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 34
01 | Софрон Гаврилов: - / 30 | крестьяне - глава
02 | Афанасий Софронов: - / 13 | крестьяне - сын Софрона [1]
03 | Прасковья: - / 30 | крестьяне - жена Софрона [1]
04 | Марфа Софронова: - / 11 | крестьяне - дочь Софрона [1]
05 | Аграфена Софронова: - / 8 | крестьяне - дочь Софрона [1]
06 | Прасковья Софронова: - / 5 | крестьяне - дочь Софрона [1]
07 | Ирина Софронова: - / 3 | крестьяне - дочь Софрона [1]
08 | Аксинья Софронова: - / 2 | крестьяне - дочь Софрона [1]
09 | Саломанида Софронова: - / 4 месяцев | крестьяне - дочь Софрона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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