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Софрон Гаврилов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Софрон Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
296
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 34
01 | Софрон Гаврилов: - / 30 | крестьяне - глава
02 | Афанасий Софронов: - / 13 | крестьяне - сын Софрона [1]
03 | Прасковья: - / 30 | крестьяне - жена Софрона [1]
04 | Марфа Софронова: - / 11 | крестьяне - дочь Софрона [1]
05 | Аграфена Софронова: - / 8 | крестьяне - дочь Софрона [1]
06 | Прасковья Софронова: - / 5 | крестьяне - дочь Софрона [1]
07 | Ирина Софронова: - / 3 | крестьяне - дочь Софрона [1]
08 | Аксинья Софронова: - / 2 | крестьяне - дочь Софрона [1]
09 | Саломанида Софронова: - / 4 месяцев | крестьяне - дочь Софрона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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