Савелий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавелий Антонов

Савелий Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Савелий Антонов
Пол
муж
Номер записи
291
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
внук Якова [1]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 33
01 | Яков Андреев: - / 50 | крестьяне - глава
02 | Афанасий Яковлев: - / 19 | крестьяне - сын Якова [1]
03 | Никита Сергеев: - / 27 | крестьяне - племянник Якова [1]
04 | Федор Никитин: - / 4 | крестьяне - сын Никиты [3]
05 | Савелий Антонов: - / 23 | крестьяне - внук Якова [1]
06 | Прасковья: - / 47 | крестьяне - жена Якова [1]
07 | Авдотья: - / 17 | крестьяне - жена Афанасия [2]
08 | Федора: - / 21 | крестьяне - жена Никиты [3]
09 | Фекла: - / 21 | крестьяне - жена Савелия [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close