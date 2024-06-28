Никита Сергеев
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Никита Сергеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 289
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 33
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- племянник Якова [1]
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 33
01 | Яков Андреев: - / 50 | крестьяне - глава
02 | Афанасий Яковлев: - / 19 | крестьяне - сын Якова [1]
03 | Никита Сергеев: - / 27 | крестьяне - племянник Якова [1]
04 | Федор Никитин: - / 4 | крестьяне - сын Никиты [3]
05 | Савелий Антонов: - / 23 | крестьяне - внук Якова [1]
06 | Прасковья: - / 47 | крестьяне - жена Якова [1]
07 | Авдотья: - / 17 | крестьяне - жена Афанасия [2]
08 | Федора: - / 21 | крестьяне - жена Никиты [3]
09 | Фекла: - / 21 | крестьяне - жена Савелия [5]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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