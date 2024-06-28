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Семен Петров

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Семен Петров
Пол
муж
Номер записи
281
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Петра [3]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 32
01 | Парфен Леонтьев: - / 53 | крестьяне - глава
02 | Григорий Парфенов: - / - | крестьяне - сын Парфена [1]
03 | Петр Парфенов: - / 30 | крестьяне - сын Парфена [1]
04 | Семен Петров: - / 4 | крестьяне - сын Петра [3]
05 | Гаврила Парфенов: - / 15 | крестьяне - сын Парфена [1]
06 | Маланья: - / 49 | крестьяне - жена Парфена [1]
07 | Аграфена: - / 26 | крестьяне - жена Петра [3]
08 | Агафья Петрова: - / 7 | крестьяне - дочь Петра
09 | Степанида Тимофеева: - / 22 | крестьяне - племянница Парфена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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