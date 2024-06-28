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Марфа

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Марфа
Пол
жен
Номер записи
275
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Феоктиста [3]
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 31
01 | Герасим Егоров: - / - | крестьяне - глава
02 | Купреян Герасимов: - / 59 | крестьяне - сын Герасима [1]
03 | Феоктист Купреянов: - / 25 | крестьяне - сын Купреяна [2]
04 | Степанида: - / 50 | крестьяне - жена Купреяна [2]
05 | Марфа: - / 28 | крестьяне - жена Феоктиста [3]
06 | Матрена Феоктистова: - / 1 | крестьяне - дочь Феоктиста [3]
07 | Марья Купреянова: - / 16 | крестьяне - дочь Купреяна [2]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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