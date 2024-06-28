Тихон Федоров
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Тихон Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 256
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Федора [2]
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 29
01 | Прохор Васильев: - / - | крестьяне - глава
02 | Федор Прохоров: - / 50 | крестьяне - сын Прохора [1]
03 | Иван Федоров: - / 33 | крестьяне - сын Федора [2]
04 | Меркурий Иванов: - / 13 | крестьяне - сын Ивана [3]
05 | Иван Иванов: - / 8 | крестьяне - сын Ивана [3]
06 | Петр Иванов: - / 6 | крестьяне - сын Ивана [3]
07 | Тихон Федоров: - / 20 | крестьяне - сын Федора [2]
08 | Афанасий Федоров: - / 19 | крестьяне - сын Федора [2]
09 | Васса: - / 48 | крестьяне - жена Федора [2]
10 | Христинья: - / 29 | крестьяне - жена Ивана [3]
11 | Анна Иванова: - / 9 | крестьяне - дочь Ивана [3]
12 | Марья Иванова: - / 2 | крестьяне - дочь Ивана [3]
13 | Варвара Федорова: - / 16 | крестьяне - дочь Федора [2]
14 | Аксинья Федорова: - / 13 | крестьяне - дочь Федора [2]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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