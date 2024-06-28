Назар Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазар Петров

Назар Петров

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Назар Петров
Пол
муж
Номер записи
243
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Петра [1]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 28
01 | Петр Максимов: - / - | крестьяне - глава
02 | Алексей Петров: - / 32 | крестьяне - сын Петра [1]
03 | Назар Петров: - / 17 | крестьяне - сын Петра [1]
04 | Ефросинья: - / 57 | крестьяне - жена Петра [1]
05 | Настасья: - / 28 | крестьяне - жена Алексея [2]
06 | Агафья Алексеева: - / 11 | крестьяне - дочь Алексея [2]
07 | Мавра Алексеева: - / 8 | крестьяне - дочь Алексея [2]
08 | Фекла Алексеева: - / 6 | крестьяне - дочь Алексея [2]
09 | Ефросинья Алексеева: - / 1 | крестьяне - дочь Алексея [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close