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Степан Финогенов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Степан Финогенов
Пол
муж
Номер записи
232
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Финогена [3]
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 26
01 | Андрон Агапов: - / - | крестьяне - глава
02 | Фирст Андронов: - / - | крестьяне - сын Андрона [1]
03 | Финоген Андронов: - / 34 | крестьяне - сын Андрона [1]
04 | Андрей Финогенов: - / 14 | крестьяне - сын Финогена [3]
05 | Степан Финогенов: - / 11 | крестьяне - сын Финогена [3]
06 | Николай Финогенов: - / 8 | крестьяне - сын Финогена [3]
07 | Иван Финогенов: - / 3 месяцев | крестьяне - сын Финогена [3]
08 | Матвей Андронов: - / - | крестьяне - сын Андрона [1]
09 | Авдотья: - / 32 | крестьяне - жена Финогена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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