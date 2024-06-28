Степан Финогенов
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Степан Финогенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 232
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Финогена [3]
- Причина поступления
- Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 26
01 | Андрон Агапов: - / - | крестьяне - глава
02 | Фирст Андронов: - / - | крестьяне - сын Андрона [1]
03 | Финоген Андронов: - / 34 | крестьяне - сын Андрона [1]
04 | Андрей Финогенов: - / 14 | крестьяне - сын Финогена [3]
05 | Степан Финогенов: - / 11 | крестьяне - сын Финогена [3]
06 | Николай Финогенов: - / 8 | крестьяне - сын Финогена [3]
07 | Иван Финогенов: - / 3 месяцев | крестьяне - сын Финогена [3]
08 | Матвей Андронов: - / - | крестьяне - сын Андрона [1]
09 | Авдотья: - / 32 | крестьяне - жена Финогена [3]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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