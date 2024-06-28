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Ефим Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Ефим Иванов
Пол
муж
Номер записи
213
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ивана [2]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 24
01 | Поликарп Лупов: - / 53 | крестьяне - глава
02 | Иван Поликарпов: - / 30 | крестьяне - сын Поликарпа [1]
03 | Ефим Иванов: - / 8 | крестьяне - сын Ивана [2]
04 | Семен Иванов: - / 4 | крестьяне - сын Ивана [2]
05 | Мирон Поликарпов: - / 20 | крестьяне - сын Поликарпа [1]
06 | Фрол Поликарпов: - / 12 | крестьяне - сын Поликарпа [1]
07 | Авдотья: - / 50 | крестьяне - жена Поликарпа [1]
08 | Февронья: - / 27 | крестьяне - жена Ивана [2]
09 | Прасковья: - / 19 | крестьяне - жена Мирона [5]
10 | Елена Поликарпова: - / 14 | крестьяне - дочь Поликарпа [1]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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